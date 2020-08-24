Сьогодні святкують одне з найважливіших свят нашої країни – День незалежності України.
Декларацію незалежності України було ухвалено парламентом 24 серпня 1991 року.
Оскільки День незалежності є державним святом, урядові установи, навчальні заклади та багато підприємств закриті. Цього дня вулиці рясніють синьо-жовтими прапорами та вишиванками.
У кожному місті є свої традиції та план заходів. У Києві в нинішньому році святкування відбудеться на Михайлівській та Софійській площах.
Україну вже привітали з 29-ю річницею незалежності низка світових лідерів.
У церкві 24 серпня вшановують пам’ять мученика Євпла, який жив у III-IV столітті і служив у місті Катані (Сицилія) архідияконом.
24 серпня імені відзначають: Олександр, Василь, Максим, Федір (Феодор), Сусанна, Азат.
Читайте: Святкування Дня Незалежності у Києві: програма заходів
Народні прикмети
- Прийнято було стригти овець і займатися обробкою, виготовленням речей на зиму.
- Якщо вітер, який раніше дув декілька днів, нарешті, припиняється, то можна сподіватися на хорошу погоду незабаром.
- Дощ під час сходу сонця – прикмета до того, що негода триватиме протягом декількох днів.
- Якщо день Евпла випадає на молодика, і в цей час стоїть ясна погода – у вересні дощів буде дуже мало.
- Вранці туман стелиться над поверхнею водойм – прикмета того, що буде декілька погожих днів.
Що не можна робити
- Сьогодні варто утриматися від прогулянок на самоті, особливо після заходу сонця.
- Категорично не можна ходити до лісу і купатися у відкритих водоймах.
- Суворо не можна сьогодні переїдати.
- Не можна скаржитися на життя і долю.
- Не варто у цей день надмірно лінуватися і думати про свої страхи.