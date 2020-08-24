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Факти / Україна

День незалежності України: яке свято сьогодні, 24 серпня

Сьогодні святкують одне з найважливіших свят нашої країни – День незалежності України.

Декларацію незалежності України було ухвалено парламентом 24 серпня 1991 року.

Оскільки День незалежності є державним святом, урядові установи, навчальні заклади та багато підприємств закриті. Цього дня вулиці рясніють синьо-жовтими прапорами та вишиванками.

У кожному місті є свої традиції та план заходів. У Києві в нинішньому році святкування відбудеться на Михайлівській та Софійській площах.

Україну вже привітали з 29-ю річницею незалежності низка світових лідерів.

У церкві 24 серпня вшановують пам’ять мученика Євпла, який жив у III-IV столітті і служив у місті Катані (Сицилія) архідияконом.

24 серпня імені відзначають: Олександр, Василь, Максим, Федір (Феодор), Сусанна, Азат.

Читайте: Святкування Дня Незалежності у Києві: програма заходів

Народні прикмети

  • Прийнято було стригти овець і займатися обробкою, виготовленням речей на зиму.
  • Якщо вітер, який раніше дув декілька днів, нарешті, припиняється, то можна сподіватися на хорошу погоду незабаром.
  • Дощ під час сходу сонця – прикмета до того, що негода триватиме протягом декількох днів.
  • Якщо день Евпла випадає на молодика, і в цей час стоїть ясна погода – у вересні дощів буде дуже мало.
  • Вранці туман стелиться над поверхнею водойм – прикмета того, що буде декілька погожих днів.

Що не можна робити

  • Сьогодні варто утриматися від прогулянок на самоті, особливо після заходу сонця.
  • Категорично не можна ходити до лісу і купатися у відкритих водоймах.
  • Суворо не можна сьогодні переїдати.
  • Не можна скаржитися на життя і долю.
  • Не варто у цей день надмірно лінуватися і думати про свої страхи.

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