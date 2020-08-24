Google привітав Україну з Днем незалежності

До Дня незалежності України 2020 Google встановив новий дудл, привітавши так українців.

До 29-річниці незалежності пошуковик на головній сторінці зобразив тематичний малюнок у національних кольорах України.

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Натиснувши на пошукову систему відображається напис Google у синьо-жовтих кольорах. Також замість однієї букви зображений вінок з соняшників та волошок.

Святкування Дня незалежності

Святкування Дня незалежності 2020 розпочалося ще 20 серпня відкриттям фотовиставки у Національному історико-архітектурному музеї Київська фортеця. Того ж дня розпочався фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage.

24 серпня можна буде подивитися відеоекскурс у Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей та відвідати вітрильну регату у затоці Собаче гирло та яхт-клубі Riviera Rivrside Marina.