Як працюватиме громадський транспорт у Києві на День Незалежності 2020 – зміни (КАРТА)

На День Незалежності 2020 у Києві через святкові заходи обмежать рух транспорту. Тимчасова заборона на проїзд діятиме у центральній частині столиці.

24 серпня у місті буде змінено рух громадського транспорту.

Зі змінами курсуватимуть низка автобусів, маршрутних таксі та тролейбусів, уточнююють у Департаменті транспортної інфраструктури.

Автобуси:

№24 – від Національного музею історії України у Другій світовій війні до стадіону Динамо ім. Лобановського;

№118 – від станції метро Чернігівська до вул. Басейної за чинним маршрутом, далі – вул. Еспланадна, вул. Саксаганського, просп. Перемоги, потім – за чинним маршрутом; у зворотному напрямку – від станції метро Політехнічний інститут до бульв. Тараса Шевченка за чинним маршрутом, далі – вул. Симона Петлюри, вул. Жилянська, вул. Шота Руставелі, вул. Басейна, бульв. Лесі Українки, потім за чинним маршрутом;

№62 – від Ботанічного саду до стадіону Динамо ім. Лобановського;

№114 – від вул. Милославської до Поштової площі, від залізничного вокзалу Центральний до бульв. Тараса Шевченка.















Святкування Дня Незалежності у Києві: зміни у роботі громадського транспорту (КАРТА) / 4 фотографии

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Маршрутні таксі:

№231 – від вул. Кадетський Гай до бульв. Тараса Шевченка;

№ 189 – від вул. Ірпінська, просп. Академіка Палладіна, просп. Перемоги, бульв. Тараса Шевченка;

№433 – від вул. Жолудєва до бульв. Тараса Шевченка;

№575 – від вул. Сирецької до бульв. Тараса Шевченка;

№429 – від вул. Тулузи до бульв. Тараса Шевченка.

Тролейбуси:

№6 – від Мінського масиву до станції метро Лук’янівська;

№5 – від вул. Білицької до вул. Леонтовича;

№7 – від вул. Чорнобильської до вул. Леонтовича;

№8 – від вул. Смілянської до вул. Леонтовича;

№17 – від пл. Космонавтів до вул. Леонтовича;

№16 – від вул. Академіка Туполєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

№18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.











Святкування Дня Незалежності у Києві: зміни у роботі громадського транспорту (КАРТА) / 3 фотографии

День Незалежності у Києві

Під час святкування Дня Незалежності та Дня Прапора у Києві відбудеться низка заходів.

23 серпня пройде урочисте підняття прапора біля державних структур, а 24 числа – покладання квітів. Крім того, анонсується проведення виставок та фестивалів.

Детальніше про те, куди піти у Києві на День Незалежності, читайте на Фактах ICTV.