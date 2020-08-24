Програму заходів у Києві до Дня Незалежності 2020 та Дня Прапора затвердила КМДА.

Згідно з планом, святкування розпочнеться з 20 серпня відкриттям виставки фотографій у Національному історико-архітектурному музею Київська фортеця. Її можна буде відвідати до 4 вересня.

Цього ж дня стартує фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, він пройде у Національному заповіднику Софія Київська, відвідати його можна до 25 серпня.

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У День Прапора о 12.00 кияни зможуть відвідати фестиваль З Україною в серці, він пройде у парку імені Тараса Шевченка.

Крім того, 23 серпня відбудеться святковий концерт за участю талановитих дітей, молоді міста, учасників телевізійного проекту Зіркафест, Katapulta Art Music School, гурту ROGI. Також у парку Шевченка запланована інтерактивна лекція з віртуальної виставкою в доповненої реальності, присвячена українським винаходам

Цього ж дня біля будівлі Київської міської ради офіційно піднімуть синьо-жовтий стяг.

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська о 9.00 також візьмуть участь в урочистостях. На Михайлівській площі вони приєднаються до церемонії пам’яті полеглих захисників України.

На Софійській площі президент виступить з промовою з нагоди Дня незалежності України та вручить державні нагороди.

24 серпня можна буде подивитися відеоекскурс у Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей. У День Незалежності бажаючі зможуть відвідати вітрильну регату у затоці Собаче гирло та яхт-клубі Riviera Rivrside Marina.

Також у цей день проведуть молебні за Україну та український народ.

Через святкові події у Києві може бути обмежений рух транспорту 23 та 24 серпня.

Святкування Дня Незалежності України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення Дня Незалежності України 2020 та Дня Прапора.

23 серпня біля державних будівель урочисто піднімуть двоколор.

А 24 числа пройдуть урочисті церемонії з покладання квітів до пам’ятних знаків та місць поховань відомих діячів українського державотворення.