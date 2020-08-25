Великий герб України: Верховна Рада ініціювала конкурс на кращий ескіз

Верховна Рада підтримала постанову про проведення конкурсу на кращий ескіз Великого герба України.

За проголосували 279 народних обранців: відповідальність за його проведення було покладено на Кабмін.

До 1 жовтня постановою № 3994 передбачено такі етапи проведення конкурсу:

утворення організаційного комітету;

розробка, обговорення та затвердження усіх положень;

вирішення фінансової та матеріально-технічної складової проведення конкурсу.

До 1 листопада Кабмін має організувати громадські обговорення ескізу великого Державного герба України, а переможця буде визначено не пізніше, аніж 1 грудня.

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Ініціаторами документу стали Олександр Корнієнко (перший заступник голови фракції Слуга народу), спікер Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук, а також голова комітету Ради з питань організації державної влади Андрій Клочко.

– Конституційний суд постановив, що символи держави – це підтвердження факту існування держави, – заявив Корнієнко.

З часу проголошення незалежності Україна не має затвердженого великого Державного герба.

Незважаючи на ухвалення постанови про Державний герб у лютому 1992 року, золотий Тризуб на синьому щиті має статус малого герба.

У Конституції вказано що в Україні існує малий та великий герби, однак де юре останнього не існує.

Причиною, чому не відбулося затвердження двох гербів одразу, стала протидія комуністів у парламенті, які довгий час, зокрема, і в період написання Конституції України, хотіли залишити старі радянські символи.

Історія прапора України

23 серпня українці святкували День Державного Прапора, який щороку відзначають напередодні Дня Незалежності.

Про давню історію походження прапора України свідчать літописні згадки та сотні архівних документів: вперше синьо-жовте забарвлення на державних символах зустрічається ще у XIV столітті.

Прапор, герб та гімн – це головні державні символи України. Наруга над ними карається законом – від штрафів до кількарічного ув’язнення.