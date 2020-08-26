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Факти / Україна / Суспільство

Під Кабміном мітингують проти дистанційного навчання

У Києві під будівлею Кабінету міністрів України мітингують батьки, які вимагають, аби влада не запроваджувала у школах дистанційне навчання під час пандемії коронавірусу.

Вони просять зняти всі обмеження і не змушувати дітей носити маски, та дотримуватися дистанції. Мітинг небагаточисельний.

Читайте: Що зміниться в школах з 1 вересня 2020 і чи підуть діти на уроки

  • Мітинг під Кабміном: батьки проти дистанційного навчання
  • Мітинг під Кабміном: батьки проти дистанційного навчання
  • Мітинг під Кабміном: батьки проти дистанційного навчання
  • Мітинг під Кабміном: батьки проти дистанційного навчання
  • Мітинг під Кабміном: батьки проти дистанційного навчання
  • Мітинг під Кабміном: батьки проти дистанційного навчання
  • Мітинг під Кабміном: батьки проти дистанційного навчання
  • Мітинг під Кабміном: батьки проти дистанційного навчання
  • Мітинг під Кабміном: батьки проти дистанційного навчання
  • Мітинг під Кабміном: батьки проти дистанційного навчання
Під Кабміном мітингують проти дистанційного навчання / 5 фотографий

Медогляд для вчителів

Вчителям дозволили не проходити медичний огляд перед початком навчального року.

Цьогоріч в період пандемії коронавірусу вони можуть приступати до роботи без медичних довідок про стан здоров’я.

Також напередодні навчального року вчителів не тестуватимуть на Covid-19, оскільки, за словами міністра охорони здоров’я, у цьому немає жодної потреби.

Тестування можливе тільки у випадку появи симптомів коронавірусної хвороби.

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