Зеленський обговорив з Помпео протести в Білорусі і мир на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Державним секретарем США Майклом Помпео. Говорили про співпрацю, перемир’я на Донбасі та ситуацію у Білорусі.

Зеленський поінформував Державного секретаря про зусилля української сторони для досягнення миру на Донбасі.

– 31 день триває режим тиші на Донбасі. На щастя, бойові втрати серед наших військових відсутні. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці – Європи й вашій, – заявив Зеленський.

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Зеленський заявив що Україна не втручатиметься у вибори в Білорусі та у виборчий процес у США.

– Будь-які спроби окремих політиків зробити певні заяви мають чітко виражений провокаційний слід спільних супротивників України та США, – заявив він.

Ситуація у Білорусі і Україна

Україна виступає за діалог між владою Білорусі та суспільством, яке 18 день протестує у сусідній країні.

Президент Володимир Зеленський не хоче повторення ситуації у Білорусі, яка сталася у 2014 році в Україні.