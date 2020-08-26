Зеленский обсудил с Помпео протесты в Беларуси и мир на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео. Говорили о сотрудничестве, перемирии на Донбассе и ситуации в Беларуси.

Зеленский сообщил государственному секретарю об усилиях украинской стороны для достижения мира на Донбассе.

— 31 день продолжается режим тишины в Донбассе. К счастью, боевые потери среди наших военных отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке — Европы и вашей, — заявил Зеленский.

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Зеленский заявил, что Украина не будет вмешиваться в выборы в Беларуси и в избирательный процесс в США.

— Любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный характер и следуют от совместных противников Украины и США, — заявил он.

Ситуация в Беларуси и Украине

Украина выступает за диалог между властями Беларуси и обществом, которое 18 день протестует в соседней стране.

Президент Владимир Зеленский не хочет повторения ситуации в Беларуси, которая произошла в 2014 году в Украине.