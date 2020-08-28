Інвестор Херсонського порту розповів, що отримає Україна та похвалив Зеленського

Georgian Industrial Group має намір інвестувати в українську транспортну інфраструктуру, енергетику та високі технології. Про це заявив засновник холдингової компанії Давид Бежуашвілі в інтерв’ю.

– Основний напрям нашої діяльності – сфера енергетики: виробництво та продаж електроенергії, торгівля газом, логістика, девелопмент, медицина та фінансовий сектор. Фокусуючись переважно на енергетиці, наша група компаній запустила також диверсифікаційні процеси розвитку та інвестує в різні сфери. Це і транспортна інфраструктура, нерухомість, і медичні технології. Але всі напрями нашої діяльності об’єднані спільними рисами – це інвестиції в стійкий розвиток, у високі технології і в створення нових знань. В Україні ми інвестуємо в транспортну інфраструктуру, енергетику та високі технології. І те, і інше, мають прекрасний стартовий потенціал і грандіозні перспективи. Для нас такі інвестиції – це розвиток і зростання групи компаній, для України – сильна економіка, для українців – нові високотехнологічні робочі місця, нові знання, нова якість життя, – розповів бізнесмен.

Інтерес до України бізнесмен пояснює тісними зв’язками між грузинським і українським народами. Ми не тільки маємо історичні зв’язки між нашими народами, а й особисті дружні стосунки. Ми охоче приймаємо в гостях українців, а українці завжди раді нам, ми це завжди відчуваємо. У нас багато спільного та ми розуміємо один одного. Це дуже важливо і для ведення бізнесу, і для соціальних проектів, і для інвестування, зазначив він.

Також Бежуашвілі позитивно оцінює те, як в Україні змінюється ставлення до інвесторів. Якщо перша особа держави бере на себе роль провідника інвестицій, очолює цей напрям – це вже свідчить про увагу до інвесторів. На мою думку, інвестиції – це єдиний правильний шлях руху для України, особливо в складні часи для всієї світової економіки.

Тому обраний президентом шлях на двосторонній діалог з інвесторами це відповідальна, державна позиція, яку я щиро вітаю. У мене була честь розмовляти з президентом Зеленським – найкращі враження, команда налаштована на кардинальні зміни, зазначив інвестор.

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Georgian Industrial Group є найбільшою холдинговою компанією в Грузії з бізнес-інтересами від енергетики до нерухомості. Компанія була заснована в 2006 році Давидом Бежуашвілі. Наразі вона працює відразу в декількох країнах регіону і, зокрема, в Україні, де вже інвестує в Херсонський порт.

Херсонський морський торговельний порт став першим об’єктом у портовій галузі України, переданим в концесію. Конкурс виграла компанія Рісоіл-Херсон (консорціум Петро ойл енд кемікалс (Georgian Industrial Group) і швейцарської RISOIL S.A.).

За словами заступника директора Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Марка Магалецького, це перший концесійний проект, який підготовлений в Україні відповідно до кращої міжнародної практики та присуджений за результатами відкритого конкурсу.

До слова, одна з провідних на українському ринку компаній Dragon Capital зупиняє вливання нових інвестицій в Україну через відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.