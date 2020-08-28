Инвестор Херсонского порта рассказал, что получит Украина и похвалил Зеленского

Georgian Industrial Group намерена инвестировать в украинскую транспортную инфраструктуру, энергетику и высокие технологии. Об этом заявил основатель холдинговой компании Давид Бежуашвили в интервью.

— Основное направление нашей деятельности — сфера энергетики: производство и продажа электроэнергии, торговля газом, логистика, девелопмент, медицина и финансовый сектор. Фокусируясь преимущественно на энергетике, наша группа компаний запустила также диверсификационные процессы развития и инвестирует во многих отраслях. Это и транспортная инфраструктура, недвижимость, и медицинские технологии. Но все направления нашей деятельности объединены общими чертами — это инвестиции в устойчивое развитие, в высокие технологии и в создание новых знаний. В Украине мы инвестируем в транспортную инфраструктуру, энергетику и высокие технологии. И то, и другое, имеют прекрасный стартовый потенциал и грандиозные перспективы. Для нас такие инвестиции — это развитие и рост группы компаний, для Украины — сильная экономика, для украинцев — новые высокотехнологичные рабочие места, новые знания, новое качество жизни, — рассказал бизнесмен.

Интерес к Украине бизнесмен объясняет тесными связями межу грузинским и украинским народами. Мы не только имеем исторические связи между нашими народами, но и личные дружеские отношения. Мы охотно принимаем в гостях украинцев, а украинцы всегда рады нам, мы это всегда чувствуем. У нас много общего и мы понимаем друг друга. Это очень важно и для ведения бизнеса, и для социальных проектов, и для инвестирования, отметил он.

Также Бежуашвили позитивно оценивает то, как в Украине меняется отношение к инвесторам. Если первое лицо государства берет на себя роль проводника инвестиций, возглавляет это направление — это уже свидетельствует о внимании к инвесторам. По моему мнению, инвестиции — это единственный правильный путь движения для Украины, особенно в сложные времена для всей мировой экономики.

Поэтому избранный президентом путь на двусторонний диалог с инвесторами — это ответственная, государственная позиция, которую я искренне приветствую. У меня была честь беседовать с президентом Зеленским — самые хорошие впечатления, команда настроена на кардинальные перемены, отметил инвестор.

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Georgian Industrial Group является крупнейшей холдинговой компанией в Грузии с бизнес-интересами от энергетики до недвижимости. Компания был основана в 2006 году Давидом Бежуашвили. В настоящее время она работает сразу в нескольких странах региона и, в частности, в Украине, где уже инвестирует в Херсонский порт.

Херсонский морской торговый порт стал первым объектом в портовой отрасли Украины, переданным в концессию. Конкурс выиграла компания Рисоил-Херсон (консорциум Петро ойл энд кэмикалс (Georgian Industrial Group) и швейцарской RISOIL S.A.).

По словам заместителя директора Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марка Магалецкого, это первый концессионный проект, который подготовлен в Украине в соответствии с лучшей международной практикой и присужден по результатам открытого конкурса.

К слову, одна из ведущих на украинском рынке компаний Dragon Capital останавливает вливание новых инвестиций в Украину из-за отставки Якова Смолия с должности председателя НБУ.