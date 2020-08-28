В Україні в зв’язку з швидким поширенням коронавірусу перші уроки в школах присвятять вивченню правил безпечного навчання в школах під час пандемії.

З такими рекомендаціями до навчальних закладів звернулося Міністерство освіти і науки України.

– Цей навчальний рік проходитиме в особливих умовах. Тому важливо присвятити перший урок правилам безпечного навчання під час карантину, – повідомили в міністерстві.

Також у відомстві зазначили, що для проведення інтерактивного уроку педагогам рекомендується скористатися підготовленими планами уроку і іншими додатковими матеріалами.

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У міністерстві впевнені, що завдяки таким урокам школярі зможуть більше дізнатися про те, як правильно поводитися під час навчання в умовах карантину, а також ознайомитися з правилами респіраторної гігієни.

Тож попри складну епідситуацію, у населених пунктах зеленої, жовтої і помаранчевої зон діти підуть до школи 1 вересня. Заборона на відвідування навчальних закладів буде діяти лише у червоній зоні.