Міністерство закордонних справ України вважає, що будь-яке втручання у протести в Білорусі є недопустимим, зокрема Російської Федерації.

Про це заявив глава відомства Дмитро Кулеба під час брифінгу.

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– Хочу підкреслити, що Міністерство закордонних справ вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію Білорусі, – повідомив міністр.

За його слова, в першу чергу йдеться про втручання у протести в Білорусі Росії, Організації угоди колективної безпеки, де Російська Федерація відіграє найголовнішу роль.

Окрім того, міністр МЗС наголосив, що Україна не втручалась, не втручається та не втручатиметься у внутрішні справи сусідньої держави.

– Оскільки Росія говорить про те, що вони надсилають своїх спеціалістів до Білорусі, а також про готовність відправити туди російських правоохоронців, Путін хоче збалансувати свою таку некрасиву поведінку та говорить про так звану спільну операцію українських та американських спецслужб, у якій брали участь вагнерівці, – прокоментував Кулеба.

Протести у Білорусі

Протести у Білорусі продовжуються з 9 серпня, після президентських виборів, на яких за офіційними даними ЦВК Білорусі переміг Олександр Лукашенко.

До сьогодні правоохоронці силою розганяють протестувальників та заарештовують їх. З 17 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк.

Також чинна влада почала заарештовувати членів опозиційної Координаційної ради.

27 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що сформував резерв із співробітників правоохоронних органів РФ для допомоги Білорусі за такої необхідності.