У справі Віталія Марківа з’явилися нові докази – Аваков

Ув’язнений в Італії Віталій Марків вийшов на відеозв’язок та поспілкувався з очільником МВС Арсеном Аваковим.

– Радий його бачити. Віталій в італійській в’язниці вже 3 роки і 3 місяці – за неправдивим та підлим звинуваченням. 28 вересня в Мілані Апеляційний суд. Готуються адвокати, провели роботу і ми, – розповів у соцмережах Аваков.

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У понеділок, 31 серпня, відбудеться спецбрифінг МЗС щодо справи Віталія Марківа, а саме – розкриття нових фактів у розслідуванні вбивства італійського репортера Андреа Рокеллі та російського перекладача Андрія Миронова в травні 2014 року в Слов’янську.

– Буду говорити про факти, не прийняті до уваги італійським судом в Павії, який засудив Марківа до 24 років в’язниці за неправдивим звинуваченням. Фактах, які, як ми всі сподіваємося, почує апеляція Мілана, – наголосив Аваков.

Справа Віталія Марківа

Військовослужбовця ЗСУ Віталія Марківа було затримано в Італії 30 червня 2017 року.

Його звинуватили у вбивстві двох осіб – італійського репортера Андреа Рокеллі та російського перекладача Андрія Миронова.

Експертиза встановила, що чоловіки загинули внаслідок артобстрілу, а у військовій частині Віталія Марківа мінометів на озброєнні не було.

У липні 2019 року італійський суд присудив Марківу 24 роки ув’язнення: навесні 2020 року мав розпочатися розгляд апеляції адвокатів українця, однак його перенесли на кінець вересня через пандемію Covid-19.