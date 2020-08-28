У справі Віталія Марківа з’явилися нові докази – Аваков

Ув’язнений в Італії Віталій Марків вийшов на відеозв’язок та поспілкувався з очільником МВС Арсеном Аваковим.
– Радий його бачити. Віталій в італійській в’язниці вже 3 роки і 3 місяці – за неправдивим та підлим звинуваченням.
28 вересня в Мілані Апеляційний суд. Готуються адвокати, провели роботу і ми, – розповів у соцмережах Аваков.
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У понеділок, 31 серпня, відбудеться спецбрифінг МЗС щодо справи Віталія Марківа, а саме – розкриття нових фактів у розслідуванні вбивства італійського репортера Андреа Рокеллі та російського перекладача Андрія Миронова в травні 2014 року в Слов’янську.
– Буду говорити про факти, не прийняті до уваги італійським судом в Павії, який засудив Марківа до 24 років в’язниці за неправдивим звинуваченням. Фактах, які, як ми всі сподіваємося, почує апеляція Мілана, – наголосив Аваков.
Справа Віталія Марківа
Військовослужбовця ЗСУ Віталія Марківа було затримано в Італії 30 червня 2017 року.
Його звинуватили у вбивстві двох осіб – італійського репортера Андреа Рокеллі та російського перекладача Андрія Миронова.
Експертиза встановила, що чоловіки загинули внаслідок артобстрілу, а у військовій частині Віталія Марківа мінометів на озброєнні не було.
У липні 2019 року італійський суд присудив Марківу 24 роки ув’язнення: навесні 2020 року мав розпочатися розгляд апеляції адвокатів українця, однак його перенесли на кінець вересня через пандемію Covid-19.