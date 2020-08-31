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Факти / Україна / Суспільство

Міськрада Івано-Франківська звернулася до Зеленського через карантин

Міськрада Івано-Франківська звернулися до президента Володимира Зеленського і попросили скасувати рішення про внесення міста у червону зону карантину.

Депутати зібрались 31 серпня на позачергову сесію, повідомляє galka.if.ua.

У зверненні говориться, що рішення уряду створило напругу серед мешканців, воно порушує конституційні права місцевих жителів.

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-Показник заповненості ліжко-місць у лікарнях міста не може бути об’єктивним. Адже лікарні обласного центру приймають людей і з району, і навіть з інших областей.

Ми, депутати, просимо у найкоротший термін скасувати рішення ТЕБ і НС про внесення Івано-Франківська у червону зону, – йдеться в заяві.

Депутати вважають, що це рішення порушує конституційні права франківців. Також вони просять переглянути методику встановлення карантину.

– Це несправедливо. За таким поділом Коломия, Калуш, Івано-Франківськ завжди будуть у червоній зоні, бо у нас завжди буде лікуватися велика кількість людей, – сказав він.

1 вересня у червоній зоні карантину

Учні з червоної зони карантину не зможуть ходити у школу та мають вчитись у віддаленому режимі.

Дистанційне навчання сильно відобразилося на засвоєнні знань учнями та на батьках, яким доводилося більше часу приділяти навчанню дітей.

Нині навчальні заклади завершують підготовку до відновлення освітнього процесу у звичайному режимі.

Джерело: galka.if.ua

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