Міськрада Івано-Франківська звернулися до президента Володимира Зеленського і попросили скасувати рішення про внесення міста у червону зону карантину.

Депутати зібрались 31 серпня на позачергову сесію, повідомляє galka.if.ua.

У зверненні говориться, що рішення уряду створило напругу серед мешканців, воно порушує конституційні права місцевих жителів.

Читайте: Кабмін продовжить дистанційне шкільне навчання для регіонів червоної зони

-Показник заповненості ліжко-місць у лікарнях міста не може бути об’єктивним. Адже лікарні обласного центру приймають людей і з району, і навіть з інших областей.

Ми, депутати, просимо у найкоротший термін скасувати рішення ТЕБ і НС про внесення Івано-Франківська у червону зону, – йдеться в заяві.