Екс-прем’єр Гончарук знайшов нову роботу

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук влаштувався на нову роботу.

Він став співробітником аналітичного Eurasia Center, який є частиною американської Атлантичної ради (Atlantic Council).

Читайте: На Кабмін Гончарука завели справу через ігнорування листа РНБО про експорт масок

– Eurasia Center має честь повідомити, що Олексій Гончарук приєднається як наш новий заслужений працівник. Перебуваючи на посаді прем’єр-міністра України в 2019-2020 роках, Олексій Гончарук очолював орієнтований на реформи уряд. Ми раді вітати його в команді, – заявили в Eurasia Center.

The Atlantic Council’s Eurasia Center is honored to announce that @O__Honcharuk will be joining as our new distinguished fellow. Serving as Ukraine’s prime minister from 2019 to 2020, Oleksiy Honcharuk led a reform-oriented government. We’re excited to welcome him to the team.

— Eurasia Center (@ACEurasia) August 31, 2020