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Факти / Україна

Екс-прем’єр Гончарук знайшов нову роботу

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук влаштувався на нову роботу.

Він став співробітником аналітичного Eurasia Center, який є частиною американської Атлантичної ради (Atlantic Council).

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– Eurasia Center має честь повідомити, що Олексій Гончарук приєднається як наш новий заслужений працівник. Перебуваючи на посаді прем’єр-міністра України в 2019-2020 роках, Олексій Гончарук очолював орієнтований на реформи уряд. Ми раді вітати його в команді, – заявили в Eurasia Center.

Олексій Гончарук був прем’єр-міністром України з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року.

4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Гончарука і проголосувала пакетом за новий склад Кабміну. Новим прем’єр-міністром призначили Дениса Шмигаля.

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