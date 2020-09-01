PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Экс-премьер Гончарук нашел новую работу

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук устроился на новую работу.

Он стал сотрудником аналитического Eurasia Center, который является составной частью американской Атлантического совета (Atlantic Council).

Читайте: На Кабмин Гончарука завели дело из-за игнорирования письма СНБО об экспорте масок

— Центр Евразия имеет честь сообщить, что Алексей Гончарук присоединится как наш новый заслуженный сотрудник. Находясь на посту премьер-министра Украины в 2019—2020 годах, Алексей Гончарук возглавлял ориентированное на реформы правительство. Мы очень рады приветствовать его в команде, — заявили в Eurasia Center.

Алексей Гончарук был премьер-министром Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.

4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Гончарука и проголосовала пакетом за новый состав Кабмина. Новым премьер-министром назначили Дениса Шмыгаля.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка