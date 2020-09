Экс-премьер Гончарук нашел новую работу

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук устроился на новую работу.

Он стал сотрудником аналитического Eurasia Center, который является составной частью американской Атлантического совета (Atlantic Council).

— Центр Евразия имеет честь сообщить, что Алексей Гончарук присоединится как наш новый заслуженный сотрудник. Находясь на посту премьер-министра Украины в 2019—2020 годах, Алексей Гончарук возглавлял ориентированное на реформы правительство. Мы очень рады приветствовать его в команде, — заявили в Eurasia Center.

The Atlantic Council’s Eurasia Center is honored to announce that @O__Honcharuk will be joining as our new distinguished fellow. Serving as Ukraine’s prime minister from 2019 to 2020, Oleksiy Honcharuk led a reform-oriented government. We’re excited to welcome him to the team.

— Eurasia Center (@ACEurasia) August 31, 2020