Контрольні пункти в’їзду та виїзду на Донбасі переходять на осінній режим роботи з 1 вересня.

КПВВ Мар’їнка, Новотроїцьке і Станиця Луганська працюватимуть з 07.00 до 18.30. У напрямку тимчасово окупованій території перетин працюватиме до 18.00, повідомили у штабі ООС.

Читайте: На усіх КПВВ Донбасу і Криму запрацюють сервісні центри – Резніков

Перетин лінії розмежування проводиться з дотриманням таких санітарних норм:

температурний скринінг;

масковий режим;

соціальна дистанція.

Пропуск осіб з тимчасово окупованої території здійснюється після установки електронного сервісу Дій вдома або надання згоди на обсервацію.

Перетин лінії розмежування з Кримом

З 29 серпня 2020 року відновлюється робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму і виїзду з неї.

У період з 29 серпня до 28 вересня 2020 року, іноземці та особи без громадянства повинні мати страховий поліс, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням Covid-19, і чинний на термін перебування на території України.

Всі, хто прибуває з тимчасово окупованих територій, повинні пройти самоізоляцію, або здати ПЛР-тест на Covid-19.