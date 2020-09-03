Будівництво підпірної стіни і житлового комплексу на 13-й станції Великого Фонтану – єдиний на сьогодні реальний спосіб уберегти схили від зсуву. Про це заявив відомий експерт, професор Євген Черкез, декан геолого-географічного факультету Одеського національного університету.

За словами професора, будівництво комплексу La Mer, яке буде проводити компанія-забудовник Інтергал-Буд з інженерної точки зору несе позитивний ефект.

– Моя відповідь як фахівця: комплекс має знак плюс. Схил отримає, нехай на окремій ділянці, додатково утримуюючі споруди, – зазначив експерт.

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Альтернативою будівництву підпірної стіни є сположення схилу, тобто зрізання його частини. Однак такий варіант навряд чи можливий, тому що на схилі розташований дачний кооператив.

– Єдиний вихід для підвищення запасу стійкості – це конструкції з ряду паль глибокого закладення великого діаметру. Перший досвід такого підвищення запасу стійкості – транспортна естакада в районі парку Шевченка на території Одеського порту. Естакада працює як транспортна споруда і одночасно протизсувна. Там палі діаметром півтора метра, вони йдуть уздовж берега на видовженій ділянці. У випадку 13-ї станції Великого Фонтану заплановано близько 200 паль. Вони йдуть кроком приблизно в метр. Зараз іншого варіанту, щоб поліпшити ситуацію, немає. Зрозуміло, що на схилі (після зведення комплексу) з’явиться і дизайн якийсь, і догляд. Я не заперечую проти додаткових протизсувних заходів, в тому числі будівництва пальових рядів. Ідея абсолютно правильна. І ми ж розуміємо, що наша держава сама з таким проектом не впорається – це ж дорогі речі. А берег треба рятувати. Треба щось робити, – зазначив професор.

Екс-начальник Управління інженерного захисту міста і розвитку узбережжя Одеської міськради Геннадій Мірошниченко також упевнений, що альтернативи залученню інвестора не існує.

– Забудовники не зацікавлені, щоб будівельний об’єкт за кілька десятків мільйонів доларів з’їхав вниз разом зі схилом. Вони за свої гроші змушені проводити роботи по зміцненню схилу, біля підніжжя якого ведеться будівництво. У бюджеті міста таких грошей немає і ніколи не буде, – стверджує Мірошниченко.

Екс-заступник мера Одеси Валерій Матковський заявляє, що роботи з укріплення схилу на 13-й станції вже вийшли на завершальну стадію.

– Укріплення схилів – справа першорядної важливості. Схили – це на сьогодні найбільша проблема Одеси. Тому, коли компанія Інтергал-Буд укладала договір з містом, їх зобов’язали зміцнити схил. Дві третини робіт укріплювальних там вже зроблено. Місто цього не зробить ніколи, у них на це грошей немає. Роботи з укріплення схилів не завжди знаходять розуміння у одеситів. Але вони просто необхідні. І місто абсолютно даремно заграє з політиками-популістами. У Одеси два варіанти – або заморозити будь-які будівельні роботи на узбережжі, залишити розруху, занедбані будмайданчика і схили, які обвалилися. Або знаходити компроміс з девелоперами, – говорить Матковський.

На думку експертів, ймовірність зсувів на одеському узбережжі росте з кожним днем. Нормативний період експлуатації протизсувних споруд в Одесі завершився ще 15 років тому, стверджують фахівці.

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