Чи легальні онлайн-аптеки в Україні та як виявити підробку

Купуючи ліки в інтернеті, варто бути дуже обережними. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 10% медпрепаратів у країнах, які розвиваються, а це і Україна теж – підроблені. Чи можна самостійно розгледіти фальсифікат та чи реально покарати тих, хто продає неякісні ліки онлайн – давайте з’ясуємо.

Андрій та Тетяна – майбутні батьки: чекають на донечку, назвати хочуть Настею. У жінки, яка зараз на шостому місяці вагітності, постільний режим. Вона лише днями виписалася з лікарні. Таку бажану донечку жінка мало не втратила.

— Три тижні була на збереженні. Треба було щодня лежати, не вставати, крапельниці постійно, ліки різні, – говорить Тетяна.

Під час цієї розмови вона ховає обличчя, але готова розповідати про причини такого стану. Аби виносити дитину, лікарі призначили їй препарат. Гормони. Упаковки, якої вистачило б на п’ять днів – коштувала 560 грн. В інтернеті на сайті euro-pharma.com.ua родина знайшла такі ж ліки вдвічі дешевше.

— Однієї упаковки мені вистачило б хіба на п’ять днів. Це дорого, от ми і вирішили зекономити. Думали, що там якість така ж, а ціна нижча, бо це інтернет-аптека і їм не треба платити за оренду приміщення. Ми запитували: Якість хороша? Нас запевняли, що так, – пригадує жінка.

Препарат доставили із Харкова, з чеком та накладною. Однак лікарський засіб відрізнявся від того, який Тетяна пила раніше, не тільки ціною: блідіші кольори на пакуванні, всі написи – російською, а таблетки не розчинялись у воді, хоча мали б. Представники інтернет-аптеки запевнили: ліки якісні, просто завезені з Росії. Тетяна повірила. Пила їх, допоки за тиждень їй не стало зле.

— Кровотеча почалася. Мене терміново забрали в пологовий, а там лікарі побачили уже гематому у шість сантиметрів і відслоювання плаценти. Це була загроза викидню, – каже майбутня мама.

Чоловік Тетяни, Андрій, відверто каже: щойно зрозумів ступінь загрози, захотів подивитися в очі тим, хто наразив його дружину та доньку на таку небезпеку. Однак зробити цього – не вдалося: сайт, де купували ліки, адміністратор видалив, а його власниця – така собі Жозефіна Гаврющенко – із Туреччини, звідки веде справи, на претензії Тетяни хіба відписала:

— Ви купили препарат у приватної особи в інтернеті. Чому не пішли в аптеку і не взяли з українською реєстрацією і копією сертифікату, – із переписки у Viber.

Якщо погуглити, можна побачити, що ця Жозефіна свого часу відкрила так не одну “аптеку”. Тож, щойно загроза минула, родина пішла писати скаргу до Державної служби з контролю лікарських засобів з вимогою розібратися з інтернет-аптекою та позбавити її ліцензії. Відповідь шокувала: Держлікслужба має вплив лише на тих, хто дотримується закону, а позбавити ліцензії тих, хто її і так не має – неможливо.

— Наша сфера – це робота ліцензіатів. Сайти, які пропонують препарати незареєстровані, ввезені нелегально, вони діють поза межами закону і впливу на них ми не маємо, – констатує Олена Речкіна, директорка департаменту гуртової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Держлікслужби.

У Держлікслужбі кажуть: ті, хто працюють поза межами закону – це поле діяльності винятково Нацполіції. Звернення до неї Держлікслужба уже скерувала, однак протягом понад тижня перемовин із нами Нацполіція так і не знайшла у себе тих, хто з такими справами розбирається. Там стрілки переводять знову на Держлікслужбу, та, своєю чергою, уже на Фіскальну або навіть на СБУ. Особисто у мене склалося враження, що з підробними ліками не має справи ніхто.

— Зрештою, будь-який українець може відкрити таку інтернет-аптеку, продавати там підробні товари, кожного разу змінюючи SIM-карти в телефоні. Зараз вони заблокували сайт і за тим номером чоловік якийсь уже каже, що ніколи про ці ліки не чув, а за кілька днів можна буде зустріти подібний сайт із тією ж продукцією, – обурюється майбутня мама Тетяна.

Однак, зупинімося докладніше на інтернет-торгівлі. Правда ж, серед вас є ті, хто замовляв ліки через інтернет? Бо більшість великих аптечних мереж мають сайти. Так от, виявляється: лише на час карантину – ось ці останні пів року – діє дозвіл онлайн продавати препарати, і лише ті, які без рецепта. Поза карантином торгувати медикаментами онлайн – заборонено.

— Не забороняється замовити препарат, дізнатися, чи він є в наявності, скільки він коштує, але забрати і придбати його можна лише в аптеці, – говорить Олена Речкіна, директорка департаменту гуртової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Держлікслужби.

Хоча невдовзі це може змінитися. Законопроект, який має дозволити інтернет-продаж лікарських засобів, уже готують до другого читання. Звісно, відповідно до нього, торгувати зможуть лише ті, хто має ліцензію, сертифікати якості і відповідні умови зберігання.

Водночас, аби максимально унеможливити потрапляння неякісних ліків на український фарм-ринок, Міністерство охорони здоров’я України збирається запровадити спеціальне 2D-маркування. Простою мовою – це такий QR-код, який будуть наносити на препарат, і приставивши до нього гаджета, кожен зможе побачити всю інформацію про лікарський засіб. Це успішно працює в Європі, а за три-п’ять років, кажуть у МОЗ, має запрацювати і у нас.

— Цей код буде фіксуватися при перетині митної зони України, а також при проведенні контролю якості цього лікарського засобу і при відпуску цього лікарського засобу. Таким чином контролюючі органи отримають можливість бачити червоні точки, де з’являється фальсифікований лікарський засіб, а потім уже з’ясовувати шляхи його походження і тому подібне, – говорить заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Іващенко.

Та поки це лише готують, як убезпечитися від придбання неякісних ліків, Факти вирішили поцікавитися у фармацевта із майже 30-річним стажем. Це керуючий однією з аптек Андрій Ломака. Перша його порада: бачите суттєву різницю в ціні – ідіть далі.

— Наступне: звертайте увагу на саму упаковку – вона має бути охайною. На ній має бути маркування обов’язково українською мовою, обов’язково має бути реєстраційне посвідчення з початковими буквами ua. Якщо якісь інші букви – це означає, що препарат не для України зроблений, тобто контрабанда. Ще на пакуванні має бути написано придатний до і серія, – пояснює Андрій Ломака.

Номер реєстраційного посвідчення всередині упаковки повинен збігатись із номером зовні. На такі ліки в аптеці має бути сертифікат, який вона надасть на вимогу клієнта. Разом з ліцензією.

— Кожен мріє про те, як зекономити, але до економії треба підходити зважено, бо можна нарватися на серйозні неприємності, – говорить Ломака.

Таня й Андрій свою помилку уже усвідомили. Вони радіють, що таки змогли зберегти дитину, а своєю історією поділилися, щоб застерегти інших.

Журналістка Вікна-Новини Ірина Заславець