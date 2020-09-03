Привласнив 50 млн грн на будівництві ЖК: президенту банку Аркада повідомили про підозру

Президенту банку Аркада повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн під час будівництва житлових комплексів Еврика і Патріотика.

За даними прокуратури, в червні 2018 року підозрюваний перебував на посаді голови правління банку Аркада.

Він і спільники реалізували схему привласнення грошей фондів фінансування будівництва житлових комплексів Еврика і Патріотика, оскільки їх управителем є Аркада.

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– Шляхом видачі кредиту і подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з банком і підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені 50 млн грн, – йдеться в повідомленні.

Прокуратура вирішує питання щодо обрання президенту Аркади запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Банк Аркада визнали неплатоспроможним

25 серпня комерційний банк Аркада потрапив у категорію неплатоспроможних.

90% вкладників пообіцяли, що вони отримають свої гроші в повному обсязі.

Рішення про неплатоспроможність ухвалив НБУ через зменшення капіталу установи менше допустимої норми.

У 2019 році банк використовував будівлю як заставу, коли брав кошти в кредит. Його вартість на той час була понад 620 млн грн. Банк не зміг вчасно виплатити кошти, через що будівля відійшла кредитору.