В Україні буде ухвалено рішення про легалізацію медичного канабісу, але не в “турборежимі”.

Голова Комітету з питань здоров’я, народний депутат від партії Слуга народу Михайло Радуцький заявив, що рішення про легалізацію медичного канабісу буде ухвалено.

– Використання канабісу вже легалізоване у тій чи іншій формі у понад 50 країнах світу, а його медичне застосування стає мейнстрімом у світовій системі охорони здоров’я. Ми розуміємо необхідність ліків із канабісу для потреб українських пацієнтів, тож прискіпливо вивчимо шляхи досконалого законодавчого врегулювання конопель для науки та медицини, – сказав він під час брифінгу.

Радуцький вважає, що медичний канабіс повинен стати доступним у країні. Але у Раді не хочуть поспішати з цим питанням.

Читайте: Легалізація грального бізнесу: скільки українців підтримують ідею

– Не обіцяємо це зробити в турборежимі – ми будемо дуже ретельно вивчати, щоб, не дай боже, не зробити помилок. Не чекайте від нас швидкого вирішення, але рішення буде, і ця ініціатива точно не є поганою для країни, – каже він.

У свою чергу голова фракції Слуга народу Давид Арахамія підтримав ініціативу про законодавче врегулювання медичного каннабісу.

– Дуже багато людей в суспільстві плутають рекреаційне вживання коноплі з використанням канабісу для медичних цілей. Медичне застосування – це коли йдеться про використання канабіноїдів у вигляді олії, пігулок та інших фармацевтичних форм з дуже високим рівнем контролю держави. Це дуже позитивна ініціатива, на яку чекають пацієнти з високим рівнем болю — це стосується як пацієнтів з онкологією, дітей з епілепсією, так й ветеранів з ПТСР, яких, за оцінками фахівців, майже 80%, – розповів нардеп.

До речі, Факти ICTV писали, як відбувалась легалізація канабісу в інших країнах та в чому особливість медичного канабісу.