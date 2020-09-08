Криваве “перемир’я”: Кулеба сказав, про що говоритиме з Лавровим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поки не зміг провести телефонну розмову з російським колегою Сергієм Лавровим, щоб обговорити порушення “перемир’я” на Донбасі.

Про це повідомив сам глава українського зовнішньополітичного відомства в ефірі Свободи слова на ICTV і додав, що телефонна розмова не відбулася, тому що Лавров “відбув до Сирії”.

– Я вважаю, що коли вбивають на Донбасі українського солдата, то єдина сторона, з якою треба говорити – це РФ. І саме таке доручення дав мені вчора президент – переговорити з Лавровим, – сказав Кулеба.

Міністр також пояснив, які питання повинні бути обговорені під час його розмови в Лавровим.

– Про що говорити? Дуже просто. Перше питання – як пояснює Російська Федерація те, що сталося. Друге – чи залишається вона відданою режиму припинення вогню. І третє – обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, яка повинна відбутися одразу після зустрічі радників на тлі тих обстрілів, які вчора відбулися, – зазначив Кулеба.

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Під час “перемир’я” загинули українські військові

6 вересня жертвами провокацій підконтрольних Росії бойовиків стали троє українських військовослужбовців. Ще один герой, авто з яким підірвалося на вибуховому пристрої, помер у госпіталі 7 вересня.

Після повідомлень про загибель українських військових Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим.