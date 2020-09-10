Проти кримчан порушують кримінальні справи за відмову служити в армії РФ

У Криму громадян переслідують через те, що вони відмовляються служити в російській армії.

Зокрема, у серпні Кримська правозахисна група зафіксувала п’ять нових кримінальних справ проти жителів Криму за ст. 328 КК РФ – ухилення від служби в Збройних силах Росії і вісім нових вироків, винесених за цією статтею.

Однак найчастіше за ухилення від служби в армії РФ кримчанам призначають штрафи.

З 98 відомих рішень у таких справах один раз був винесений вирок про умовний термін позбавлення волі й один раз – про обов’язкові роботи. В інших випадках присуджувалися штрафи, – повідомив аналітик Олександр Сєдов.

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Відомо, що у серпні Ленінський районний суд оштрафував жителя Севастополя на 20 тис. рублів (майже 7,5 тис. грн) за ухилення від призову.

Від початку окупації Криму правозахисники зафіксували вже 130 кримінальних справ за ухилення від служби в Росії, які передали на розгляд в так звані суди. За 121 з них вже винесли вироки, ще дев’ять розглядають.

Катування затриманих у Криму

У липні у доповіді Генерального секретаря ООН щодо Криму йшлося, що ФСБ Росії катує затриманих у Криму.

Зокрема, їх б’ють і застосовують удари електричним струмом та удушення. Тим часом суди ігнорують скарги жертв на катування та жорстоке поводження.