Які планові операції та госпіталізації дозволені в помаранчевій зоні

Попри заборону планових госпіталізацій в лікарнях помаранчевої зони карантину в Україні, МОЗ визначило винятки, коли може бути дозволено хірургічне втручання .

Перелік під час брифінгу озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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Зокрема обмеження помаранчевої зони не діятимуть при:

вагітності та пологах;

онкозахворюваннях;

наявності невідкладних операцій (наприклад, апендицит, порятунок людини після ДТП, пожежі, тяжких пошкоджень).

Степанов додав, що остаточне рішення щодо проведення тієї чи іншої операції ухвалює лікар.

Оновлені зони карантину в Україні

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила поділ на зони карантину в Україні, який почав діяти з понеділка, 14 вересня.

Факти ICTV публікували повний список районів, які опинилися у червоній, помаранчевій, жовтій та зеленій зонах, відповідно до яких встановлено низку певних обмежень.

Столиця України – Київ – опинилася у помаранчевій зоні карантину.