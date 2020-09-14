Які планові операції та госпіталізації дозволені в помаранчевій зоні

Попри заборону планових госпіталізацій в лікарнях помаранчевої зони карантину в Україні, МОЗ визначило винятки, коли може бути дозволено хірургічне втручання .
Перелік під час брифінгу озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
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Зокрема обмеження помаранчевої зони не діятимуть при:
- вагітності та пологах;
- онкозахворюваннях;
- наявності невідкладних операцій (наприклад, апендицит, порятунок людини після ДТП, пожежі, тяжких пошкоджень).
Степанов додав, що остаточне рішення щодо проведення тієї чи іншої операції ухвалює лікар.
Оновлені зони карантину в Україні
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила поділ на зони карантину в Україні, який почав діяти з понеділка, 14 вересня.
Факти ICTV публікували повний список районів, які опинилися у червоній, помаранчевій, жовтій та зеленій зонах, відповідно до яких встановлено низку певних обмежень.
Столиця України – Київ – опинилася у помаранчевій зоні карантину.