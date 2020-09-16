Кабмін дозволив роботу шкіл і дитячих садів у червоній зоні карантину, проте є певні обмеження.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.

У всіх зонах заборонено відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляцію відправлять понад 50% класів.

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Водночас, рішення про повне закриття шкіл і садків у червоній карантинній зоні ухвалюватимуть тільки спільним рішенням регіональної та державної комісій.

Під час чергового засідання уряд змінив критерії поділу України на зони карантину.

Відтепер регіон або місто потраплятиме у червону зону, якщо завантаженість ліжок у лікарнях для хворих на коронавірус становить 75% протягом п’яти днів поспіль.

Також перевищення середнього рівня захворюваності по країні на 100 тис. населення за 14 днів має бути у понад п’ять разів.