В Україні з’явиться е-квиток на транспорт: де та коли можна буде скористатися

Кабмін схвалив проект постанови про створення в Україні єдиного е-квитка на порталі електронних послуг e-transport.gov.ua.

Проте спочатку проект реалізуватимуть у тестовому режимі у Києві.

– Наша амбітна мета – об’єднати всі види транспорту одним е-квитком. Щоб усі послуги під час планування подорожі можна було отримати в одному місці, зручно та швидко. Експериментальний проект з упровадження е-квитка починаємо у столиці із єдиного е-квитка на залізницю та метро, – заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив.

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Експериментальний проект реалізовуватимуть ДП Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки у співпраці з АТ Укрзалізниця та авіакомпанією SkyUp.

Реалізувати проект е-квитка мають до 30 червня 2021 року.

Вперше про впровадження єдиного електронного квитка для киян у КМДА заговорили у лютому 2020 року. Квитком можна буде користуватися під час поїздки у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах, електричках міського сполучення та навіть у фунікулері.

Карантин переніс дату виходу квитка, а після відновлення роботи столичного метро поступово жетони змінюватимуть разові QR-квитки.

До цієї ідеї Кабмін повернувся у червні 2020 року.