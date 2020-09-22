Є прогрес: в ОП очікують на місію МВФ восени в онлайн-режимі

Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про те, щоб візит місії МВФ до нашої країну відбувся восени 2020 року.

Київ очікує, що візит місії МВФ в Україну відбудеться “по-новому” через пандемію – в онлайн-режимі, заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів.

– Ми перебуваємо в постійному діалозі з МВФ з усіх питань програми. Є прогрес у структурних маяках, які заплановані на серпень, вересень, жовтень. І ми фокусуємося на тому, щоб ці структурні маяки були виконані, – сказала вона.

Порушено план співпраці України і МВФ

Після виділення $2,1 млрд першого траншу нової 18-місячної програми stand-by для України МВФ і Київ планували чотири рази переглянути програму.

Перший перегляд програми було намічено на 13-23 липня, але роботу віртуальної місії було зірвано.

Київ попередили про погіршення відносин з МВФ

Аналітики Oxford Eсonomics та інші джерела заявили, що програма stand-by фактично встановлена на паузу, а зволікання з реформами в Україні загрожує Києву погіршенням відносин з МВФ.

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Мінфін назвав “паузу” в програмі stand-by чутками

21 вересня міністр фінансів Сергій Марченко назвав інформацію про нібито паузу в співпраці Києва з МВФ чутками і заявив, що місія фонду працюватиме в Україні в жовтні або листопаді.