Служба безпеки України провела спецоперацію з попередженню вбивства киянина.

За інформацією правоохоронних органів, група злочинців спланувала пограбування і вбивство підприємця у Києві. Для цього лідер угрупування збирався раптово напасти на жертву, обстріляти автомобіль та заволодіти готівкою у розмірі $200 тис., яку він перевозив.

СБУ спільно з підрозділом поліції карного розшуку продумали план. Один з фахівців перебував у автівці бізнесмена, інші у цей час відбили напад та затримали ватажка зловмисників.

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У будинках підозрюваних були проведені обшуки, знайдено холодну та вогнепальну зброю, а також вибухівку. Затриманому мають оголосити підозру за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Кримінального кодексу України та обрати запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі встановлюється причетність інших осіб до злочину.











У Києві правоохоронці попередили вбивство бізнесмена / 3 фотографии

СБУ затримала групу людей, які підробляли документи

Під час спецоперації фахівці Служби безпеки затримали чотирьох людей, які займалися виготовленням та продажем фейкових документів. Відомо, що усі вони – колишні працівники міграційної служби.

Зловмисники підроблювали паспорти, службові та водійські посвідчення, дипломи, посвідчення учасників бойових дій тощо. Для цього вони використовували два будинки, забезпечивши їх спеціальним обладнанням і бланками.