Служба безпеки України провела спецоперацію з попередженню вбивства киянина.
За інформацією правоохоронних органів, група злочинців спланувала пограбування і вбивство підприємця у Києві. Для цього лідер угрупування збирався раптово напасти на жертву, обстріляти автомобіль та заволодіти готівкою у розмірі $200 тис., яку він перевозив.
СБУ спільно з підрозділом поліції карного розшуку продумали план. Один з фахівців перебував у автівці бізнесмена, інші у цей час відбили напад та затримали ватажка зловмисників.
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У будинках підозрюваних були проведені обшуки, знайдено холодну та вогнепальну зброю, а також вибухівку. Затриманому мають оголосити підозру за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Кримінального кодексу України та обрати запобіжний захід – тримання під вартою.
Наразі встановлюється причетність інших осіб до злочину.
СБУ затримала групу людей, які підробляли документи
Під час спецоперації фахівці Служби безпеки затримали чотирьох людей, які займалися виготовленням та продажем фейкових документів. Відомо, що усі вони – колишні працівники міграційної служби.
Зловмисники підроблювали паспорти, службові та водійські посвідчення, дипломи, посвідчення учасників бойових дій тощо. Для цього вони використовували два будинки, забезпечивши їх спеціальним обладнанням і бланками.