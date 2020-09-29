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Факти / Україна

Метро на Троєщину розпочнуть будувати протягом 5-7 років за іншим маршрутом

Метро на Троєщину у Києві хочуть будувати вздовж проспекту Маяковського, у найближчих планах – зробити п’ять станцій.

Міська влада вирішила, що лінія метро за цим маршрутом дозволить зробити підземний міський транспорт доступнішим для мешканців Троєщини.

За словами голови КО Київгенплан Сергія Броневицького, у 70% киян, які проживають у цьому районі, станції метро будуть у пішій доступності.

Читайте: Метро на Троєщину доцільно будувати не в напрямку Троєщини – КМДА

За альтернативним планом, метро на Троєщину могли будувати вздовж вулиці Бальзака.

Розпочати будівництво планують протягом 5-7 років, підготовка проектної документації перебуває на фінальному етапі.

Метро на Троєщину

Метро на Троєщину у Києві – довгоочікуваний проект, який би спростив життя мешканцям столиці.

Згідно з планом, це буде Подільсько-Воскресенська лінія.

Вона розпочинатиметься зі станції Лук’янівська і закінчуватиметься Райдужною.

Джерело: Київ

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