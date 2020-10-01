Мінськ відповів на відмову України визнати Лукашенка президентом

Білорусь розцінює як недружній жест і спробу втручання у внутрішні справи можливі санкції з боку України і невизнання Олександра Лукашенка президентом.

1 жовтня відбулася зустріч представника посольства Білорусі в Україні з представниками МЗС України, під час якої українській стороні повідомили, що Білорусь вважає неприйнятним втручання у свої внутрішні справи.

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– Численні публічні висловлювання керівництва України і низки українських офіційних осіб високого рангу про внутрішньополітичну ситуацію у Білорусі, легітимність президента, розглядаються як надзвичайно недружні жести з боку України, які не сприяють збереженню довіри в українсько-білоруських відносинах, – заявили представники Білорусі.

У посольстві заявили, що Білорусь самостійно впорається з непростою ситуацією, в якій опинилося країна.

Ситуація у Білорусі

Після фальсифікацій на президентських виборах розпочалася хвиля протестів у Білорусі, які стурбували весь світ.

23 вересня Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі під час церемонії інавгурації, про яку не було оголошено заздалегідь.

Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська назвала цей захід фарсом. ЄС не визнали Лукашенка легітимним.

Джерело: Посольство Білорусі в Україні