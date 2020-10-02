Низка скандалів навколо нардепів від Слуги народу триває. Цього разу відзначилася Людмила Марченко. У Верховній Раді вона входить до групи з міжпарламентських зв’язків з Азербайджаном.

Напередодні ввечері в ефірі одного з телеканалів, коментуючи військове протистояння між Вірменією та Азербайджаном, нардеп необережно заявила про готовність Києва надати військову допомогу Баку в разі виникнення такої необхідності.

За її словами, наша країна вже надає правову та гуманітарну допомогу Азербайджану.

– Я впевнена, якщо питання постане так гостро, то Україна не пройде повз, – так вона відповіла на запитання, чи готова Україна надати військову допомогу.

Реакіція офіційної влади не змусила чекати.

Читайте: Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами

Це провокація

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що кожен народний депутат може висловити свою позицію з усіх питань, але рішення про надання допомоги іноземним державам належить до компетенції уряду і президента.

Заяви Марченко дипломат називає провокацією і просить представників азербайджанського і вірменського народів не реагувати на них, оскільки вони не відповідають офіційній позиції України.

– Вкрай важливо забезпечити мир і міжнаціональну злагоду для всіх етнічних громад, які проживають в Україні. Закликаю представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації і дотримуватися чинного в Україні законодавства, – підсумував Кулеба.

У зв’язку з висловлюваннями Народного депутата України щодо надання військової, гуманітарної чи будь-якої іншої допомоги… Опубликовано Dmytro Kuleba Пятница, 2 октября 2020 г.

Україна не буде надавати військову допомогу жодній зі сторін конфлікту

Глава МВС Арсен Аваков назвав Людмилу Марченко фантазеркою.

– Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін. А ось медичну допомогу – таблетки для фантазуючих депутатів треба б пошукати усією країною, – написав він у Twitter.

Украина не будет оказывать военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон.

А вот медицинскую помощь – таблетки для слишком уж фантазирующих депутататов надо бы поискать всей страной.. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 2, 2020

Це особиста думка Марченко, а не фракції

У Слузі народу сказали, заяви Людмили Марченко про нібито готовність України надати Азербайджану військову допомогу, не мають нічого спільного з офіційною позицією фракції, а тим більше – держави.

Водночас вони закликають усіх представників влади бути зваженими у своїх заявах і коментарях, щоб не провокувати протистояння і ворожнечу.

– Закликаємо представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації, – наголошується в заяві.

Інший член партії – Єгор Клецов, який на місцевих виборах до міськради Миколаєва очолює список Слуги народу – піддався жорсткій критиці через появу на каналі сепаратистів Новоросія ТБ та допомогу “ДНР “.

Фото: Людмила Марченко