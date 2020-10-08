У Міністерстві освіти і науки пояснили, що з 1 січня 2020 року не можуть забезпечити підвищення зарплат вчителям, оскільки на це необхідно знайти додатково щонайменше 50 млрд грн із бюджетів різних рівнів.

У відомстві пояснили це тим, що рішення попереднього уряду від 10 липня 2019 року не було підкріплене наявністю коштів у бюджеті.

– У зв’язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування для набуття чинності цієї постанови у 2021 році уряд доручив МОН разом з Мінекономіки, Мінфіном і Мін’юстом підготувати проект рішення щодо відтермінування її впровадження до 31 грудня 2021 року. Наголошуємо, що рішення не скасовано, а відтерміновано, – йдеться у повідомленні.

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Видатки на освіту у бюджеті 2021

Кабмін заклав у проект держбюджету на 2021 рік збільшення видатків на освіту на 34 млрд грн – до 173,8 млрд грн.

Водночас на зарплати педагогам закладів загальної середньої освіти передбачено 102,5 млрд грн. Це на 21,2 млрд грн більше, ніж у минулому році.

У проекті вказано, що оклад працівника першого тарифного розряду у 2021 змінюватиметься двічі: з 1 січня – 2 670 грн та з 1 липня – 2 893 грн. Тобто з січня зарплати мають збільшитися на 20%, а з липня – ще на 8,3%.