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Факти / Україна / Політика

Зеленський дав Венедиктовій час до кінця року, щоб показати результат

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова може бути звільнена зі своєї посади, якщо вона не покаже результатів до кінця 2020 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму інтерв’ю BBC HARDtalk.

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За його словами, звільнення попереднього генпрокурора Руслана Рябошапка відбулося через відсутність реальних результатів та притягнення до відповідальності корупціонерів.

 – Я просто одразу сказав: Хлопці, ми йдемо будувати країну. Йдемо змінювати. Ми з вами рівні. Будь ласка, ви ніколи не були генеральним прокурором, я ніколи не був президентом. Але ви – професіонал, ідіть. Якщо через шість місяців ви не покажете реальний результат, хто б ви не були, навіть якщо ви мої друзі, приятелі, міністри, прем’єр-міністри…, – сказав Зеленський.

За словами президента України, вони нікого не посадили. Зрозуміло, що шести місяців для притягнення до кримінальної відповідальності усіх корупціонерів мало, але повинні були бути кроки щодо цього.

– Ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми пообіцяли, що будуть посадки. І якщо зараз чинний генпрокурор, новий генпрокурор, якщо вона – професійна жінка до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь, як і її попереднику, – наголосив Зеленський.

Зеленський про НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у членстві у НАТО, адже підтримка Альянсу важлива в умовах загрозливого сусідства з Російською Федерацією.

За його словами, розуміючи вимоги НАТО, країна постійно розвиває армію та оновлює техніку.

Джерело: ВВС Україна

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