У Києві житель Черкащини обладнав нарколабораторію у приміщенні гуртожитку.

51-річний чоловік займався виготовленням амфетаміну та збував його за допомогою служби доставки.

Востаннє він намагався надіслати у корпусі DVD-програвача два пакетики з психотропними речовинами.

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Поліція провела обшуки у місці проживання злочинця. Виявили приладдя для виготовлення накротиків – хімічні посудини, колби, залишки накротичних речовин та 200 грам амфетаміну.

Наразі підозрюваний перебуває у тимчасовому ізоляторі, йому загрожує від трьох до п’яти років у в’язниці.







Пересилав амфетамін у програвачі: під Києвом затримали наркоторговця / 2 фотографии

На Миколаївщині затримали наркоторговців

У Миколаївській області група людей займалася вирощенням та збутом коноплі. Плантації рослин конопель виявили прямо посеред подвір’я.