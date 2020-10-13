Пересилав амфетамін у програвачі: під Києвом затримали наркоторговця

У Києві житель Черкащини обладнав нарколабораторію у приміщенні гуртожитку.
51-річний чоловік займався виготовленням амфетаміну та збував його за допомогою служби доставки.
Востаннє він намагався надіслати у корпусі DVD-програвача два пакетики з психотропними речовинами.
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Поліція провела обшуки у місці проживання злочинця. Виявили приладдя для виготовлення накротиків – хімічні посудини, колби, залишки накротичних речовин та 200 грам амфетаміну.
Наразі підозрюваний перебуває у тимчасовому ізоляторі, йому загрожує від трьох до п’яти років у в’язниці.
На Миколаївщині затримали наркоторговців
У Миколаївській області група людей займалася вирощенням та збутом коноплі. Плантації рослин конопель виявили прямо посеред подвір’я.