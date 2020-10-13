PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Пересилав амфетамін у програвачі: під Києвом затримали наркоторговця

У Києві житель Черкащини обладнав нарколабораторію у приміщенні гуртожитку.

51-річний чоловік займався виготовленням амфетаміну та збував його за допомогою служби доставки.

Востаннє він намагався надіслати у корпусі DVD-програвача два пакетики з психотропними речовинами.

Читайте: Харків’янин незаконно продавав сильнодіючі препарати у мережі

Поліція провела обшуки у місці проживання злочинця. Виявили приладдя для виготовлення накротиків – хімічні посудини, колби, залишки накротичних речовин та 200 грам амфетаміну.

Наразі підозрюваний перебуває у тимчасовому ізоляторі, йому загрожує від трьох до п’яти років у в’язниці.

  • нацполіція вилучення наркотиків
  • нацполіція вилучення наркотиків
  • нацполіція вилучення наркотиків
  • нацполіція вилучення наркотиків
Пересилав амфетамін у програвачі: під Києвом затримали наркоторговця / 2 фотографии

На Миколаївщині затримали наркоторговців

У Миколаївській області група людей займалася вирощенням та збутом коноплі. Плантації рослин конопель виявили прямо посеред подвір’я.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка