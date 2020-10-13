Уряд продовжив дію карантину в Україні до 31 грудня та затвердив нові правила.

Рішення ухвалили на засіданні 13 жовтня.

Кабмін змінив дозволену кількість учасників у масових зібраннях:

зелена зона – не більше 50 людей;

жовта зона – не більше 30 людей;

помаранчева – не більше 20 людей.

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Всі учасники повинні перебувати у масках і дотримуватися дистанції.

Крім того, уряд дзволив проведення спортивних заходів в Україні, але без глядачів.

Рішення не стосується міжнародних змагань, їхнє проведення треба погоджувати з МОЗ.

Продовження карантину в Україні

Через погіршення епідситуації Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця 2020 року.

Рішення ухвалили на засіданні уряду 13 жовтня.

Раніше анонсувалося, що на затвердженні таких змін наполягатиме Міністрество охорони здоров’я.