Уряд продовжив дію карантину в Україні до 31 грудня та затвердив нові правила.
Рішення ухвалили на засіданні 13 жовтня.
Кабмін змінив дозволену кількість учасників у масових зібраннях:
- зелена зона – не більше 50 людей;
- жовта зона – не більше 30 людей;
- помаранчева – не більше 20 людей.
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Всі учасники повинні перебувати у масках і дотримуватися дистанції.
Крім того, уряд дзволив проведення спортивних заходів в Україні, але без глядачів.
Рішення не стосується міжнародних змагань, їхнє проведення треба погоджувати з МОЗ.
Продовження карантину в Україні
Через погіршення епідситуації Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця 2020 року.
Рішення ухвалили на засіданні уряду 13 жовтня.
Раніше анонсувалося, що на затвердженні таких змін наполягатиме Міністрество охорони здоров’я.