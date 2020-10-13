PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кабмін продовжив карантин в Україні – нові правила

Уряд продовжив дію карантину в Україні до 31 грудня та затвердив нові правила.

Рішення ухвалили на засіданні 13 жовтня.

Кабмін змінив дозволену кількість учасників у масових зібраннях:

  • зелена зона – не більше 50 людей;
  • жовта зона – не більше 30 людей;
  • помаранчева – не більше 20 людей.

Читайте: Кабмін відправляє учнів на 15-денні канікули

Всі учасники повинні перебувати у масках і дотримуватися дистанції.

Крім того, уряд дзволив проведення спортивних заходів в Україні, але без глядачів.

Рішення не стосується міжнародних змагань, їхнє проведення треба погоджувати з МОЗ.

Продовження карантину в Україні

Через погіршення епідситуації Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця 2020 року.

Рішення ухвалили на засіданні уряду 13 жовтня.

Раніше анонсувалося, що на затвердженні таких змін наполягатиме Міністрество охорони здоров’я.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка