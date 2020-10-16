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Факти / Україна / Політика

Росія постачає нові танки бойовикам ДНР

Російські окупанти на Донбасі проводять переозброєння танкових комплексів. Про це вдалося довідатися агентам української розвідки.

За словами фахівців, командування збройних сил РФ замінює застарілі танки Т-64 на більш нові версії Т-72Б. Техніку перевозять з Росії залізницею.

Виведені з експлуатації танкові комплекси будуть встановлювати на спеціальних майданчиках.

Таким чином найманці РФ демонструватимуть “виконання” Мінських домовленостей про виведення важкої техніки з лінії зіткнення.

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В Україні пройшли випробування ракет РС-80

Державний концерт Укроборонпром завершив випробування некерованих авіаційних ракет РС-80. Така зброя призначена для ураження цілей, танків, бронетранспортерів, ракет.

Першу партію було виготовлено на замовлення Міністерства оборони України – її передадуть армії.

Фото: Pixabay

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