Червона зона карантину: список обмежень з 19 жовтня

З 19 жовтня в Україні вступає новий поділ території країни на карантинні зони.

Рішення про це ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 15 жовтня.

Водночас комісія розглянула та підібрала індивідуальні обмеження для регіонів з червоним рівнем епідемічної небезпеки.

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У червону зону потрапили:

міста Володимир-Волинський і Нововолинськ, Луцький район Волинської області;

Слов’янський район Донецької області;

місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняховський і Чудновський райони Житомирської області;

місто Васильків і Бориспільський район Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білоукраїнській, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

місто Біляївка і Татарбунарський район Одеської області;

міста Дубно, Вараш і Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;

Сумський район Сумської області;

міста Бережани, Кременець і Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони Тернопільської області;

місто Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;

міста Нетішин, Славута, Волочиськ, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Старосинявський та Теофіпольський райони Хмельницької області;

міста Канів і Сміла, Смілянський район Черкаської області;

місто Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони Чернівецької області;

місто Ніжин Чернігівської області.

Що заборонено з 19 жовтня:

у всіх регіонах заборонена робота закладів культури та дитячих таборів, робота ресторанів в нічний час, робота хостелів, планові операції, масові заходи за участю понад 10 осіб;

у Донецькій області заборонена робота торгово-розважальних центрів.

У всіх регіонах червоної зони, дозволяється рух громадського транспорту.

У Житомирській, Одеській, Луганській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях дозволяється посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

У Донецькій області можна буде відвідувати установи та заклади, які надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям з важкими життєвими обставинами;

У Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Хмельницькій області продовжать роботу школи, коледжі та університети та заклади громадського харчування.

У всіх регіонах червоної зони працюватимуть банки, страхові агентства, медичні та ветеринарні установи, заправки, станції техобслуговування автомобілів, ремонти побутової техніки і пошта.

Обмеження від Укрзалізниці

Укрзалізниця не продаватиме квитки на потяги до станцій:

Івано-Франківськ;

Дубно;

Здолбунів;

Тернопіль;

Хмельницький;

Славута-1;

Волочиськ;

Дунаївці;

станція ім. Т.Шевченка.

Карантин Україні

Згідно з рішенням Кабміну, адаптивний карантин в Україні діятиме до 31 грудня.

Через непросту епідеміологічну ситуацію відбулося карантинне зонування: з’явився поділ на зелену, жовту, помаранчеву і червону зону.

Такий механізм допомагає розуміти, де потрібно посилювати або послаблювати обмеження через Covid-19.