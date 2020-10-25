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Факти / Україна / Політика
Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)

Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)

Місцеві вибори в Україні офіційно завершились. Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00. Після закриття дільниць починається підрахунок голосів.

У Центрвиборчкомі України вважають, що підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій.

Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.

Проте можливий другий тур – якщо у містах, де проживає більше 75 тис. виборців, жоден з кандидатів у мери не набере більше 50% голосів.

Факти ICTV слідкують, як проходить підрахунок голосів в режимі онлайн.

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Пряма трансляція
21:20 - 25 жовтня

Згідно з результатами екзит-полу, у Харкові другого туру виборів на посаду міського голови не буде.

За Геннадія Кернеса віддали голоси близько 57,9% виборців. Оскільки він набрав більше 50% голосів, другий тур виборів міського голови не відбудеться.

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21:19 - 25 жовтня

До другого туру в Одесі вийшли:

  • Геннадій Труханов – Довіряй ділам (34,40%);
  • Микола Скорик – Опозиційна платформа – За життя (17,93%).

В міську раду Одеси потрапляють п`ять партій.

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21:16 - 25 жовтня

Одразу після закриття дільниць почали оголошувати результати екзит-полів.

У Києві лідирує Віталій Кличко, якого підтримали 45,93% виборців. На другому місці Олександр Попов, який набрав 9,62%.

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20:11 - 25 жовтня

В Україні завершилось голосування на місцевих виборах 2020. Дільниці припинили свою роботу о 20.00.

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