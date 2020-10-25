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Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)
Місцеві вибори в Україні офіційно завершились. Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00. Після закриття дільниць починається підрахунок голосів.
У Центрвиборчкомі України вважають, що підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій.
Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.
Проте можливий другий тур – якщо у містах, де проживає більше 75 тис. виборців, жоден з кандидатів у мери не набере більше 50% голосів.
Факти ICTV слідкують, як проходить підрахунок голосів в режимі онлайн.
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21:20
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25 жовтня
Згідно з результатами екзит-полу, у Харкові другого туру виборів на посаду міського голови не буде.
За Геннадія Кернеса віддали голоси близько 57,9% виборців. Оскільки він набрав більше 50% голосів, другий тур виборів міського голови не відбудеться.
21:19
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25 жовтня
До другого туру в Одесі вийшли:
- Геннадій Труханов – Довіряй ділам (34,40%);
- Микола Скорик – Опозиційна платформа – За життя (17,93%).
В міську раду Одеси потрапляють п`ять партій.
21:16
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25 жовтня
Одразу після закриття дільниць почали оголошувати результати екзит-полів.
У Києві лідирує Віталій Кличко, якого підтримали 45,93% виборців. На другому місці Олександр Попов, який набрав 9,62%.
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20:11
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25 жовтня
В Україні завершилось голосування на місцевих виборах 2020. Дільниці припинили свою роботу о 20.00.