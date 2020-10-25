Спостерігачі фіксують порушення виборчого процесу. Наразі в Одеській області вже зафіксовано понад 60 порушень. Резонансні випадки пов’язані з голосуванням студентів одного з одеських вишів.

Вранці зафіксоване масове голосування студентів цього вишу в школі №121. Пізніше факт підкупу виборців було зафіксовано спочатку спостерігачами однієї з політсил, а потім співробітниками поліції.

На дільниці №511313 за адресою Фонтанська дорога, 71 спостерігач побачив спалах фотокамери в кабінці для голосування та вийшов за виборцем. На вулиці стояла машина, в якій було двоє дівчат.

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Після того, як виборець показав їм фото голосування, його викреслили зі списку. Відразу ж на місце події був викликаний наряд поліції, яка зафіксувала факт масового підкупу виборців, а саме студентів.











В Одесі знову зафіксоване грубе порушення виборчого процесу / 3 фотографии

– Фонтанська дорога, 71. Словосполучення “ківаловські гуртожитки” набуває іншого, абсолютно сакрального сенсу. Прийняли жінку на автівці Nissan з готовими списками, – зазначив Стас Домбровський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі чиниться тиск на членів виборчкомів.

Джерело: Пора говорить