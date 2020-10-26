PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Бюлетені стали головною проблемою місцевих виборів – КВУ

День голосування на місцевих виборах в Україні 25 жовтня в цілому відповідав демократичним стандартам.

Про це заявили у Комітеті виборців України.

Читайте: Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН) 

– За оцінкою Комітету виборців України, день голосування на місцевих виборах в цілому відповідав демократичним стандартам чесних і демократичних виборів. У переважній більшості випадків порушення чинного законодавства не мали істотного впливу на результати волевиявлення, – сказав глава КВУ Олексій Кошель.

Водночас у КВУ заявили, що 15 їх спостерігачів мали проблеми під час виборчого процесу. Наприклад, у Миколаєві спостерігачів силою виштовхали з дільниці.

Головна проблема виборів

За оцінкою Комітету виборців, головною проблемою виборів стали нові бюлетені. Вони стали масовими.

У частині бюлетенів було неправильно записано прізвища та імена кандидатів, номери та дати, заявив аналітик КВУ Денис Рибачок.

– Частина помилок у бюлетенях виявили до дня голосування, інші вже безпосередньо на дільницях. У Рівненській області помилку виявили батьки одного з кандидатів у депутати. Вони хотіли проголосувати за сина, а його не виявили у бюлетені, – розповів Рибачок.

У Броварах члени ДВК вручну вирізали ножицями із бюлетенів зайві номери.

Місцеві вибори 2020

За даними ЦВК, явка на місцевих виборах 2020 склала 36,88 %, або 10 556 621 виборець. Результати підрахунку голосів мають оприлюднити до 6 листопада включно.

По всій Україні пройшли вибори в обласні, міські, селищні та сільські ради, також відбулися вибори 370 міських, 428 селищних, 623 сільських голів.

Також українці взяли участь у всенародному опитуванні, ініційованому президентом країни Володимиром Зеленським.

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх