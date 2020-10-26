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Факты / Украина / Политика

Бюллетени стали главной проблемой местных выборов — КИУ

День голосования на местных выборах в Украине 25 октября в целом соответствовал демократическим стандартам.

Об этом заявили в Комитете избирателей Украины.

ЧитайтеКак проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

— По оценке Комитета избирателей Украины, день голосования на местных выборах в целом соответствовал демократическим стандартам честных и демократических выборов. В подавляющем большинстве случаев нарушение действующего законодательства не имели существенного влияния на результаты волеизъявления, — сказал глава КИУ Алексей Кошель.

В то же время в КИУ заявили, что в 15 их наблюдателей были проблемы во время избирательного процесса. Например, в Николаеве наблюдателей силой вытолкали с участка.

Главная проблема выборов

По оценке Комитета избирателей, главной проблемой выборов стали новые бюллетени. Они стали массовыми.

В части бюллетеней было неправильно записаны фамилии и имена кандидатов, номера и даты, заявил аналитик КИУ Денис Рыбачок.

— Часть ошибок в бюллетенях обнаружили до дня голосования, другие уже непосредственно на участках. В Ровенской области ошибку обнаружили родители одного из кандидатов в депутаты. Они хотели проголосовать за сына, а его обнаружили в бюллетене, — рассказал Рыбачок.

В Броварах члены УИК вручную вырезали ножницами из бюллетеней лишние номера.

Местные выборы 2020

По данным ЦИК, явка на местных выборах 2020 составила 36,88%, или 10556621 избиратель. Результаты подсчета голосов должны обнародовать до 6 ноября включительно.

По всей Украине прошли выборы в областные, городские, поселковые и сельские советы, также состоялись выборы 370 городских, 428 поселковых, 623 сельских голов.

Также украинцы приняли участие во всенародном опросе, инициированном президентом страны Владимиром Зеленским.

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