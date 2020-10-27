За останню добу на Донбасі російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

Бойовики використали стрілецьку зброю біля Мар’їнки та Широкіного. А у передмісті Авдіївки відкрили вогонь із гранатометів різних систем.

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– Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських захисників, тож наші воїни вогонь у відповідь не відкривали, – стверджують у штабі.

Окрім того у штабі ООС зазначили, що жоден український військових унаслідок обстрілів не постраждали.

27 жовтня у районі Донецької та Луганської областей порушень не було зафіксовано. На усій лінії розмежування зберігається тиша.

Ситуація на Донбасі

22 жовтня російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони відкрили вогонь по українських позиціях. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Щоб придушити вогневу активність противника, українські військові відкрили вогонь, що змусило противника припинити обстріл.