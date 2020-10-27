У період із вечора 23 до вечора 25 жовтня ОБСЄ зафіксувала 48 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

– У період із вечора 23 до вечора 25 жовтня в Донецькій області Місія зафіксувала 39 порушень режиму припинення вогню, більшість з яких трапилася в радіусі 5 км від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), – йдеться у звіті.

За цей самий період у Луганській області Місія зафіксувала 10 порушень режиму тиші.

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Протягом попереднього звітного періоду СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню.

23 жовтня російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі та застосували стрілецьку зброю й підствольний гранатомет.

Серед українських військових ніхто не постраждав.