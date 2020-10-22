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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики обстріляли позиції ООС – ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Упродовж минулої доби бойовики продовжили обстріли позицій ООС, українським військовим довелося відповідати.

Російські найманці на Донбасі п’ять разів порушили режим тиші, відкриваючи вогонь по українських позиціях, із початку поточної доби – двічі. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї недалеко від Лебединського. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де в обідній і у вечірній час російські найманці застосовували гранатомети різних систем.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ у вечірній час доби противник зі стрілецької зброї вів обстріл позиції ООС поблизу населеного пункту Артема.

– Щоб придушити вогневу активність противника, зберегти власне життя і здоров’я, наші воїни відкрили вогонь, що змусило противника припинити обстріл, – наголосили у штабі.

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Жертви під час “перемир’я”

Про повне припинення вогню на Донбасі, яке розпочалося з опівночі 27 липня, сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

6 вересня внаслідок провокацій ворога загинули троє українських військовослужбовців. Ще один герой помер у госпіталі 7 вересня.

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