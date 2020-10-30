У листопаді 2020 року світова економіка зазнає відчутних змін, оскільки у Європі загострюється друга хвиля коронавірусу, а у США американці обирають наступного президента.

Інвестиційний аналітик Європейського аналiтичного центру Вадим Бардась спрогнозував, як ці та інші чинники вплинуть на поведінку валюти у листопаді.

– Валютні ринки країн, що розвиваються, є найбільш чутливими до настроїв інвесторів. Тому в листопаді ситуація на валютному ринку України залишатиметься напруженою. Насамперед, через проведення виборів в США, що впливає на терміни та обсяги прийняття додаткової програми стимулювання американської економіки і, відповідно, на збільшення пропозиції долара, – пояснює експерт.

Аналітик уточнює, що у випадку швидкого узгодження нових параметрів кількісного пом’якшення частина коштів може надійти в Україну у вигляді зростання вартості експортних товарів та підвищення апетиту інвесторів до ризику та, відповідно, збільшення портфелю Облігацій внутрішніх державних позик у власності нерезидентів.

– Якщо цей процес розтягнеться, то волатильність на валютному ринку України збережеться. Посилення обмежень ділової активності в Європі буде негативно впливати на динаміку експорту вітчизняних товарів та послуг в ЄС. Зокрема призведе до його скорочення на 1-2%, що зменшить валютну пропозицію всередині країни, оскільки Україна експортує у цей регіон більше 40% продукції.

За словами Бардася, наразі ситуація на сировинних ринках складається сприятливо для України. Вартість пшениці на Чіказькій сировинній біржі стабільно зростає з липня поточного року і вже додала 26%.

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Аналогічний тренд присутній і на ринку сталі та металопрокату, де кон’юнктура підскочила з серпня на 40%. Тому можна очікувати, що вартість американської валюти в Україні у листопаді буде коливатися в межах 28-29 грн.

– Найбільшим ризиком є значний обсяг бюджетного дефіциту, котрий буде покриватися за рахунок додаткової емісії гривні. Однак у випадку сприятливої ситуації на глобальних сировинних ринках та збільшенням обсягів кількісного пом’якшення ФРС США ця емісія може збалансуватися надходженням валюти від експорту товарів та послуг та збільшенням переказів заробітчан.

Причина послаблення гривні восени

Національний банк озвучив причину послаблення української валюти восени 2020 року.

Ключовою залишається роль імпортерів: фахівці відзначають активізацію попиту на ринку валюти.

Водночас дещо інша ситуація на готівковому ринку: в кінці року населення частіше продає валюту, ніж купує.