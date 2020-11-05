Помер заслужений лікар-анестезіолог України 72-річний Фелікс Глумчер. У нього був коронавірус.

Про це повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська у Facebook.

– Розумний, професійний, сильний, прямий, самодостатній і працьовитий. Я не знаходжу слів, щоб описати його внесок у лікування важких хворих, підготовку кадрів, – зазначено в повідомленні.

Влітку цього року також помер друг професора – академік Петро Фомін.

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Нет больше сил…

Сегодня на фоне коронавирусной болезни умер выдающийся реаниматолог, профессор Феликс Семенович… Опубліковано Olga Golubovskaya Середа, 4 листопада 2020 р.

Фелікс Семенович Глумчер народився 30 січня 1949 року у Києві. Із 2004 року президент Асоціації анестезіологів України. Брав участь у розробці понад десяти протоколів з надання медичної допомоги МОЗ України.

Був завідувачем кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії медичного університету імені Богомольця. Нагороджений орденом За заслуги 3-го ступеня.

Лауреат Державної премії з науки і техніки за участь у розробці апаратів для штучної вентиляції легенів.

Помер міський голова Борисполя

Чинний мер міста Бориспіль Анатолій Федорчук помер від коронавірусу. З 2006 року він був мером Борисполя. Він у різні роки балотувався від різних партій, зокрема Батьківщина, Партія регіонів, Наш край.

На місцевих виборах 2020 року Федорчук балотувався на посаду голови Бориспільської об’єднаної територіальної громади. За попередніми підрахунками, він був лідером на цих виборах.