Умер заслуженный врач-анестезиолог Украины 72-летний Феликс Глумчер. У него был коронавирус.

Об этом сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская в Facebook.

— Умный, профессиональный, сильный, прямой, самодостаточный и трудолюбивый. Я не нахожу слов, чтобы описать его вклад в лечение тяжелых больных, подготовку кадров, — говорится в сообщении.

Летом этого года также умер друг профессора — академик Петр Фомин.

Нет больше сил…

Сегодня на фоне коронавирусной болезни умер выдающийся реаниматолог, профессор Феликс Семенович… Опубліковано Olga Golubovskaya Середа, 4 листопада 2020 р.

Феликс Семенович Глумчер родился 30 января 1949 года в Киеве. С 2004 года президент Ассоциации анестезиологов Украины. Участвовал в разработке более десяти протоколов по оказанию медицинской помощи Минздрава Украины.

Был заведующим кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии медицинского университета имени Богомольца. Награжден орденом За заслуги 3-й степени.

Лауреат Государственной премии по науке и технике за участие в разработке аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Умер мэр Борисполя

Действующий мэр города Борисполь Анатолий Федорчук скончался от коронавируса. С 2006 года он был мэром Борисполя. Он в разные годы баллотировался от различных партий, в частности Родина, Партия регионов, Наш край.

На местных выборах 2020 Федорчук баллотировался на пост главы Бориспольской объединенной территориальной общины. По предварительным подсчетам, он был лидером на этих выборах.