Що таке локдаун: які обмеження передбачає

В Україні можуть запровадити повний локдаун. Це найжорсткіша форма карантину, що обмежує перебування людей на вулиці та транспорті, їх вільне пересування.

При локдауні нормально функціонувати можуть лише компанії критичної інфраструктури.

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Що таке локдаун

Локдаун – це жорстка форма карантину, при якій є обмеженим пересування людей як всередині країни, так і за межами. Працювати залишаються тільки важливі структури – продуктові магазини, аптеки, підприємства безперервного циклу, АЗС та органи влади та правопорядку.

Також передбачається закриття кордонів і все інше може передбачати закриття кордонів країни, введення комендантської години, скасування транспортного сполучення.

Локдаун в Україні

В Україні уже запроваджували локдаун з березня до травень. Тоді передбачалось, що за цей час система МОЗ підготується до можливого напливу пацієнтів з Covid-19.

В Україні були закриті торгові центри, парки та культурні заклади. Також не працювали маленькі магазини, кіоски та ринки. Було зупинене міжобласне сполучення, залізниця та авіаційні перевезення.

У громадський транспорт в містах пускали тільки за наявності перепустки. Працювало тільки таксі.

Чи можливий повторний локдаун в Україні

Локдаун в Україні можуть запровадити при 15 тис. нових хворих на день. Про це на початку листопада заявив президент Володимир Зеленський.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає що, щоб в Україні зменшити кількість випадків коронавірусу та розірвати ланцюг передачі, треба як мінімум 21 день повного локдауну.

Але Україна нині не може собі дозволити повний локдаун.

– За повним локдауном люди будуть втрачати роботу, людям елементарно не буде за що купувати навіть продукти харчування. Ми не можемо зараз собі дозволити того, що було навесні, – пояснив Степанов.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прогнозує погіршення ситуації з приходом зими. Тому є доцільним запровадження повного локдауну.

Локдаун повертається у Європу

У Європі повернулись до локдауну, терміном від 14 до 30 днів такі країни:

Франція;

Німеччина;

Греція;

Бельгія;

Португалія;

Австрія;

Уельс;

Велика Британія;

Італія;

Іспанія;

Польща.

У деяких країнах заборонена робота закладів харчування вночі, введена комендантська година. У громадських місцях заборонили збиратися у компаніях понад 10 осіб.

У Іспанії локдаун оголосили цілі регіони. В’їзд та виїзд з них неможливий без поважної причини.

До грудня не працюватимуть фітнес-клуби, басейни, косметичні та масажні студії, тату-салони. Готелям заборонили приймати туристів. Школярів та студентів у багатьох із цих країн перевели на дистанційне навчання.

Локдаун – слово 2020 року

Британський словник англійської мови Collins English Dictionary назвав локдаун головним словом 2020 року.

Це режим ізоляції, що вводився у низці країн через пандемію коронавірусу.

У списку претендентів були і інші слова й вирази, пов’язані з пандемією – коронавірус, дистанціювання та самоізоляція.