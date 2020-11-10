Що таке локдаун: які обмеження передбачає

В Україні можуть запровадити повний локдаун. Це найжорсткіша форма карантину, що обмежує перебування людей на вулиці та транспорті, їх вільне пересування.
При локдауні нормально функціонувати можуть лише компанії критичної інфраструктури.
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Що таке локдаун
Локдаун – це жорстка форма карантину, при якій є обмеженим пересування людей як всередині країни, так і за межами. Працювати залишаються тільки важливі структури – продуктові магазини, аптеки, підприємства безперервного циклу, АЗС та органи влади та правопорядку.
Також передбачається закриття кордонів і все інше може передбачати закриття кордонів країни, введення комендантської години, скасування транспортного сполучення.
Локдаун в Україні
В Україні уже запроваджували локдаун з березня до травень. Тоді передбачалось, що за цей час система МОЗ підготується до можливого напливу пацієнтів з Covid-19.
В Україні були закриті торгові центри, парки та культурні заклади. Також не працювали маленькі магазини, кіоски та ринки. Було зупинене міжобласне сполучення, залізниця та авіаційні перевезення.
У громадський транспорт в містах пускали тільки за наявності перепустки. Працювало тільки таксі.
Чи можливий повторний локдаун в Україні
Локдаун в Україні можуть запровадити при 15 тис. нових хворих на день. Про це на початку листопада заявив президент Володимир Зеленський.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає що, щоб в Україні зменшити кількість випадків коронавірусу та розірвати ланцюг передачі, треба як мінімум 21 день повного локдауну.
Але Україна нині не може собі дозволити повний локдаун.
– За повним локдауном люди будуть втрачати роботу, людям елементарно не буде за що купувати навіть продукти харчування. Ми не можемо зараз собі дозволити того, що було навесні, – пояснив Степанов.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прогнозує погіршення ситуації з приходом зими. Тому є доцільним запровадження повного локдауну.
Локдаун повертається у Європу
У Європі повернулись до локдауну, терміном від 14 до 30 днів такі країни:
- Франція;
- Німеччина;
- Греція;
- Бельгія;
- Португалія;
- Австрія;
- Уельс;
- Велика Британія;
- Італія;
- Іспанія;
- Польща.
У деяких країнах заборонена робота закладів харчування вночі, введена комендантська година. У громадських місцях заборонили збиратися у компаніях понад 10 осіб.
У Іспанії локдаун оголосили цілі регіони. В’їзд та виїзд з них неможливий без поважної причини.
До грудня не працюватимуть фітнес-клуби, басейни, косметичні та масажні студії, тату-салони. Готелям заборонили приймати туристів. Школярів та студентів у багатьох із цих країн перевели на дистанційне навчання.
Локдаун – слово 2020 року
Британський словник англійської мови Collins English Dictionary назвав локдаун головним словом 2020 року.
Це режим ізоляції, що вводився у низці країн через пандемію коронавірусу.
У списку претендентів були і інші слова й вирази, пов’язані з пандемією – коронавірус, дистанціювання та самоізоляція.