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Факти / Україна / Політика

Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель у комунальну власність

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передання сільськогосподарських земель у комунальну власність.

Про це глава держави заявив під час форуму Земля – народу у Чернігівській області.

За словами Зеленського, 26 жовтня усі створені громади зможуть користуватися землями комунальної власності та отримувати від них прибуток.

– Землі повертаються людям – з центру на місця. Це логічно та справедливо.

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У розпорядження органів місцевого самоврядування перейде понад 2 млн га землі. Водночас президент підкреслив, що продавати такі земельні ділянки заборонено.

В Україні дозволили продавати ліки онлайн

12 жовтня Володимир Зеленський вніс зміни до закону про лікарські засоби, які передбачають легалізацію електронної роздрібної торгівлі ліками.

Таке нововведеня дозволить продавати ліки онлайн аптекам з відповідними дозволами.

Фото: Офіс президента

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