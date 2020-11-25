Якщо карантин посилять: Шмигаль представив три програми підтримки бізнесу

У Кабінеті міністрів розроблено програми підтримку громадян та бізнесу, які можуть відчути удар через запровадження більш жорсткого карантину.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Допомога ФОП та найманим працівникам

Працівникам та ФОП, чий бізнес може потрапити під закриття, держава виплатить 8 тис. грн. допомоги.

Ця програма розрахована на те, що гроші отримати зможуть понад мільйон українців.

Програма збереження робочих місць

Роботодавці отримають до 8 тис. грн одноразової матеріальної допомоги на кожного працівника, робочий час якого скорочено/буде скорочено внаслідок запровадження карантинних заходів.

Ініціативи щодо ЄСВ

Підприємства, які будуть вимушені зупинити роботу через карантин, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників.

Для близько 120 тис. юридичних осіб буде закладено майже 1,5 млрд грн. Крім того, від сплати податків і зборів, включно з ЄСВ, будуть звільнені майже 200 тис. фізичних осіб — підприємців 1-ї групи.

Нині усі ці програми має схвалити Верховна Рада, куди ініціативи направлено.

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Гроші на дітей ФОП продовжать виплачувати

Уряд ухвалив рішення про продовження виплат на дітей ФОП, які стикнулися з проблемами через обмежувальні заходи.

Батькам дітей віком до 10 років виплатять приблизно 2 тис. грн на кожну дитину.

Усі заявки, які були подані у травні-серпні за цією програмою, будуть подовжені автоматично.

Посилення карантину нині не на часі

25 листопада Шмигаль заявив, що нині мова про посилення карантину не йде, але Кабмін розробляє план, за яким реагуватиме на можливе погіршення ситуації з поширенням коронавірусу під час зимових свят.